Нардеп Кива: после ВСУ против РФ выйдет польская армия

После того как украинские военные резервы живой силы закончатся, против России выдвинется одна из армий Североатлантического альянса, заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

По мнению нардепа, вероятно, это будут вооружённые силы Польши.

"Польская армия будет следующей, какая вступит в войну с Россией на территории Украины", — заявил Кива.

Он подчеркнул, что Польша не упустит возможности принять участие в "разделе" Незалежной. А так как Польша — член НАТО, то такой поворот событий может угрожать миру масштабной ядерной эскалацией.