Рогозин: бойцы РФ испытают миномёты с "умными" прицелами в зоне спецоперации

Российские военнослужащие испытают миномёты с "умными" прицелами в зоне спецоперации уже в феврале 2023 года. Об этом заявил бывший гендиректор "Роскосмоса", глава научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

В интервью РИА Новости он отметил, что речь идёт о новых 120-миллиметровых миномётах. По его словам, это оборудование уже использовалось во время выполнения задач специальной военной операции (СВО), однако было отправлено на доработку.

Как пояснил Рогозин, "умные" прицелы для миномётов разрабатывали специалисты научно-производственного объединения "Автоматика". Он добавил, что с их помощью бойцы РФ смогут оперативно открывать огонь по противнику.

Экс-глава Роскосмоса подчеркнул: современные миномёты будут переданы ВС РФ для эксплуатации в следующем месяце.

"Мы испытаем их в бою", — уточнил Рогозин.

Он не исключил, что в будущем начнутся массовые закупки таких миномётов для нужд российской армии.