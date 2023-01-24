Военный эксперт опубликовал подробную схему уязвимых мест немецкого танка Leopard

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал подробную схему немецкого танка Leopard, на которой указаны все уязвимые места машины.

"Схема, как убивать Leopard 2A4, пересылайте всем своим близким и друзьям в зоне СВО", — гласит подпись под публикацией.

Чертежи наглядно показывают, где у танка располагается боекомплект, навигационные приборы, радиостанция и прицельные приспособления. На боковой проекции машины выделены области, куда стоит целиться из противотанкового гранатомёта или управляемой ракетой.

Отдельная схема демонстрирует "мёртвые зоны", где атакующий останется незамеченным членами экипажа танка.

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