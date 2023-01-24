На складах ВСУ в Купянске вспыхнул пожар после ударов ВС РФ

В результате атаки российской армии на позиции группировки ВСУ под Купянском в городе начался пожар. Возгорание произошло на складах, где украинские боевики хранили боеприпасы. Местные жители также подтвердили, что во время пожара были слышны хлопки, характерные для детонации боекомплекта.

Руководство киевского режима опасается, что распространение информации о последствиях российских ударов подрывает боевой дух ВСУ и ухудшает настроения местного населения, сообщает "Военное обозрение".