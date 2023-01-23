Шурыгин: авральная мобилизация на Украине может привести к коллапсу в рядах ВСУ

Очередная волна мобилизации на Украине вышла за рамки разумного: потенциальных солдат ловят на улицах и силой отправляют на фронт. Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что в ближайшее время в рядах ВСУ произойдёт коллапс из-за нехватки личного состава.

Войска киевского режима потеряли преимущество в живой силе, поэтому сейчас власти Незалежной создают специальные отряды для поиска мужчин, которые ещё не были на фронте, указал аналитик.

"За предыдущие месяцы был выбран почти весь "сознательный" контингент — те, кто был мотивирован. Потом были выбраны не очень сознательные, которые не особо бегали и прятались. Затем добрались до тех, кому негде было прятаться. И теперь пошла волна набора тех, кто попадётся под руку", — описал ситуацию на Украине Шурыгин.

На данный момент основной целью Киева является увеличение армии на 150 тысяч солдат. Все резервисты должны быть обучены и оснащены необходимым вооружением к весне, подчеркнул эксперт. Однако сделать это практически невозможно, так как 80 процентов оставшихся мужчин на Украине не имеют боевого опыта.

"Это похоже на авральную ситуацию. Украине нужно набрать два корпуса, которые можно бросить весной в наступление", — заявил он в беседе с "МК".

Более того, Шурыгин не исключает, что Киев может запустить новую систему вербовки и призывать на фронт не только украинцев, но и европейцев.

"У противника стоит задача любой ценой не допустить проигрыша на поле боя", — сделал вывод эксперт.