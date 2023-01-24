Дандыкин заявил, что войска ВС РФ перехватили инициативу у ВСУ в СВО

Россия перехватила инициативу у Украины и продолжает вести наступления, несмотря на то, что грунтовые дороги стали труднопроходимыми из-за погоды. Такое заявление сделал военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он отметил, что ВСУ перебрасывают резервы с одного участка боевых действий на другой. В частности, это происходит у Артёмовска (Бахмута).

"Фронт достаточно протяжённый. Не такой, как было весной 2022 года, но всё равно. Где-то до 1000 км. То, что сейчас происходит на фронтах, — это для нас позитивно. Где-то мы находимся в активной обороне, где-то мы наступаем. И несмотря на то, что сейчас распутица, когда, как говорится, ссылаться можно на такую погоду, мы идём вперёд", — сказал Дандыкин в беседе с URA.RU.

ВСУ предпринимают попытки наступать в направлении Сватово — Кременная, но делают это безуспешно.