Армия России продолжает специальную военную операцию на Украине, уничтожая противника по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе. Авторы Telagram-канала WarGonzo заявили об успехах русских подразделений.
Отмечается, что с помощью РСЗО "Град" ВС РФ уничтожили 11 военнослужащих ВСУ под Авдеевкой. Данные бойцы приехали на ротационные мероприятия.
"Они начали выгружаться за два километра до позиций, однако и здесь были замечены расчётом разведчиков из 1-го ОБСпН НМ ДНР, который оперативно передал информацию реактивной артиллерии 9-го полка", — сообщают военкоры.
Опубликован видеоролик, демонстрирующих работу русских бойцов.
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Ещё до начала наступления ВС РФ десятки военных ВСУ перешли на сторону России.