WarGonzo: военные ВС РФ уничтожили 11 боевиков ВСУ под Авдеевкой с РСЗО "Град"

Армия России продолжает специальную военную операцию на Украине, уничтожая противника по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе. Авторы Telagram-канала WarGonzo заявили об успехах русских подразделений.

Отмечается, что с помощью РСЗО "Град" ВС РФ уничтожили 11 военнослужащих ВСУ под Авдеевкой. Данные бойцы приехали на ротационные мероприятия.

"Они начали выгружаться за два километра до позиций, однако и здесь были замечены расчётом разведчиков из 1-го ОБСпН НМ ДНР, который оперативно передал информацию реактивной артиллерии 9-го полка", — сообщают военкоры.

Опубликован видеоролик, демонстрирующих работу русских бойцов.