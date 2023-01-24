На Угледарском направлении продолжается успешное продвижение войск ВС России

Сегодня стало известно, что российские войска ведут борьбу за Угледар. Telegram-канал ОБТФ ДНР "Каскад" сообщает полученные из радиоперехватов данные об активных действиях в регионе.

Артиллерия уничтожает укрепления, технику и живую силу противника. Сообщается, что ВСУ дезориентированы и несут большие потери.

"Управление украинскими войсками на данном направлении потеряно, защитники Донбасса активно продвигаются вглубь рубежей обороны ВФУ", — пишет источник.

Как отметил первый министр информации ДНР Даниил Безсонов, слаженный и резкий рывок ВС РФ был неожиданным для противника.