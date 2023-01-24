Минобороны: ВС России поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в Артёмовске

Пункт управления механизированной бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) поражён российскими военными в районе Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщило Минобороны РФ во вторник.

В сводке ведомства отмечается, что пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения поражены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в районах населённых пунктов Артёмовск и Новоукраинка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также нанесено поражение 64 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах, добавили в МО РФ.

Кроме того, авиация ВКС РФ в районе населённого пункта Пески-Радьковские Харьковской области уничтожила украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".