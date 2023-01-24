Леонков заявил, что поставка ВСУ танков "Леопард" не заставит ВС РФ начать наступление раньше срока

Не первую неделю обсуждается поставка танков "Леопард" на Украину. Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал, как данная техника повлияет на ход СВО.

Он считает, что появление в зоне СВО немецких боевых машин не заставит ускорить наступление ВС РФ. Все бои будут проводиться согласно утверждённым решениям. В противном случае армия понесёт крупные потери.

"Наступление готовится с расчётом не на один час, а чтобы оно могло продолжаться несколько дней. Все эти дни снабжение войск снарядами, горючим и всем, чем нужно, должно идти бесперебойно", — объяснил Леонков в беседе с "МК".

Леонков подчеркнул, что поставка танков ВСУ не даст украинским войскам преимущества на поле боя. Армия Украины не сможет достичь ни тактического, ни оперативно-тактического успеха.

Однако боевые машины могут активно использоваться при обороне.

"Сейчас ВСУ активно используют при обороне и наступлении подвижные бронегруппы, в которые входят танки. Это ротные тактические группы, состоящие из порядка четырёх боевых машин пехоты, бронетранспортёров и одного-двух танков. Кроме того, ВСУ постоянно обстреливают высокоточными снарядами позиции наших войск, а также гражданские объекты. Эти тактические приёмы ВСУ используют на постоянной основе. И для того, чтобы лишить их возможности их применять, с нашей стороны необходимо наступление", — сказал Леонков.