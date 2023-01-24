Не первую неделю обсуждается поставка танков "Леопард" на Украину. Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал, как данная техника повлияет на ход СВО.
Он считает, что появление в зоне СВО немецких боевых машин не заставит ускорить наступление ВС РФ. Все бои будут проводиться согласно утверждённым решениям. В противном случае армия понесёт крупные потери.
"Наступление готовится с расчётом не на один час, а чтобы оно могло продолжаться несколько дней. Все эти дни снабжение войск снарядами, горючим и всем, чем нужно, должно идти бесперебойно", — объяснил Леонков в беседе с "МК".
Леонков подчеркнул, что поставка танков ВСУ не даст украинским войскам преимущества на поле боя. Армия Украины не сможет достичь ни тактического, ни оперативно-тактического успеха.
Однако боевые машины могут активно использоваться при обороне.
"Сейчас ВСУ активно используют при обороне и наступлении подвижные бронегруппы, в которые входят танки. Это ротные тактические группы, состоящие из порядка четырёх боевых машин пехоты, бронетранспортёров и одного-двух танков. Кроме того, ВСУ постоянно обстреливают высокоточными снарядами позиции наших войск, а также гражданские объекты. Эти тактические приёмы ВСУ используют на постоянной основе. И для того, чтобы лишить их возможности их применять, с нашей стороны необходимо наступление", — сказал Леонков.
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