В Белгородском районе заканчивают возводить линии обороны

Глава муниципалитета Владимир Перцев сообщил, что линии обороны практически возведены в Белгородском районе. Но на каком этапе работы, он не уточнил.
"Я благодарен, что у нас так много желающих. Но на территории Белгородского района работы этого направления, в принципе, заканчиваются", — приводит его слова bel.ru.
Перцев рассказал, что вынужден отказывать местным жителям, которые изъявляют желание устроиться на работу по данному направлению.
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