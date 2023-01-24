В Белгородском районе заканчивают возводить линии обороны

Глава муниципалитета Владимир Перцев сообщил, что линии обороны практически возведены в Белгородском районе. Но на каком этапе работы, он не уточнил.

"Я благодарен, что у нас так много желающих. Но на территории Белгородского района работы этого направления, в принципе, заканчиваются", — приводит его слова bel.ru.

Перцев рассказал, что вынужден отказывать местным жителям, которые изъявляют желание устроиться на работу по данному направлению.