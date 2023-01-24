МК: новый командующий СВО Герасимов послал три важных сигнала для понимающих

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов в первом интервью после назначения на должность командующего Объединённой группировкой войск в зоне СВО послал три важных сигнала, тем, кто "в теме". Такое мнение высказал обозреватель "МК" Михаил Ростовский.

Так, Герасимов заявил, что для "защиты новых территорий и проведения наступательных действий" Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию. Слова о "наступательной операции" появились не просто так и, возможно, командующий планирует скорое мощное наступление, считает журналист.

Вторым сигналом можно считать признание, что мобилизация не была адаптирована под экономические отношения, и пришлось всё исправлять на ходу.

Третьей подсказкой были слова о расширяющемся Североатлантическом альянсе за счёт Швеции и Финляндии и использования Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против России. То есть, НАТО создаёт угрозу военной безопасности РФ, заключил публицист.