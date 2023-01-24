Представители киевского режима вручают повестки жителям города Херсона под дулом автомата. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Он отметил, что боевики ловят молодых людей и студентов на улицах и заставляют идти на фронт против их воли.
"Наших людей они не жалеют. Головорезы с автоматами вручают им повестки", — рассказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
На Украине началась "авральная" мобилизация, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Сейчас киевские власти добрались до тех, кому негде прятаться, отметил он.
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