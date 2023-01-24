Сальдо: украинские власти в Херсоне вручают повестки под дулом автомата

Представители киевского режима вручают повестки жителям города Херсона под дулом автомата. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что боевики ловят молодых людей и студентов на улицах и заставляют идти на фронт против их воли.

"Наших людей они не жалеют. Головорезы с автоматами вручают им повестки", — рассказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

На Украине началась "авральная" мобилизация, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Сейчас киевские власти добрались до тех, кому негде прятаться, отметил он.