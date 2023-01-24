Арестович рассказал о смене подхода ВС РФ: с такой тактикой можно вытеснить наши силы с Соледара

Алексей Арестович рассказал, каким образом российской армии удаётся одерживать победы над ВСУ.

Украинский военный аналитик объяснил, что изменилось в подходе ВС РФ.

"Противник пытается грызть наши позиции, превосходящими силами на отдельных участках фронта. Если сравнивать с войной полугодичной давности, то они гораздо больше применяли артиллерию и танки. Сейчас эти средства поутихли", — написал Арестович в своём микроблоге.

Он считает, что российское командование ценит снаряды больше, чем людей.

Бывший помощник офиса Владимира Зеленского уверен, что в российской армии стал ощущаться "снарядный голод", поэтому руководство ВС РФ сменило подход.

"С такой тактикой можно вытеснить наши силы с 10-ти тысячного Соледара, но выиграть войну невозможно", — выразил своё мнение Арестович.

Аналитик убеждён, что при отсутствии стратегической возможности достичь победы, Россия пытается занять более выгодную позицию для переговоров.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заверил, что Россия обладает всеми необходимыми видами вооружений в достаточном количестве.