Российские военные продвинулись вперёд на тридцатикилометровом отрезке фронта в Запорожской области. Об этом сегодня сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с "Соловьёв LIVE".
Если учесть, что это разведка боем, обстановку на Запорожском фронте можно назвать успешной, заметил политик. В целом, по его словам, продвижение составляет от 500 метров до 8 километров. Большие силы при этом не задействованы, добавил он.
"Наступление вежливое — малыми группами наши ребята заходят и отбивают участки куда большие, чем подобные малые группы могли занять", — заключил собеседник канала.
Ранее Рогов сообщил о том, что российские военные ведут разведку боем на Запорожском направлении.
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