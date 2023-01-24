Рогов: ВС РФ продвинулись вперёд на линии соприкосновения в 30 километров в Запорожье

Российские военные продвинулись вперёд на тридцатикилометровом отрезке фронта в Запорожской области. Об этом сегодня сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с "Соловьёв LIVE".

Если учесть, что это разведка боем, обстановку на Запорожском фронте можно назвать успешной, заметил политик. В целом, по его словам, продвижение составляет от 500 метров до 8 километров. Большие силы при этом не задействованы, добавил он.

"Наступление вежливое — малыми группами наши ребята заходят и отбивают участки куда большие, чем подобные малые группы могли занять", — заключил собеседник канала.

Ранее Рогов сообщил о том, что российские военные ведут разведку боем на Запорожском направлении.