Популярный военно-аналитический проект "Оперативная линия" прокомментировал перевод стрелок часов "Судного дня" на рекордные 90 секунд до ядерной полуночи.
Авторы уверены, что до Армагеддона осталось два шага - точнее, две поставки Украине определенных вооружений.
По мнению руководителя "Оперативной линии", неизвестно "какими критериями руководствуются забугорные учёные-атомщики, переводя туда-сюда стрелки, но <...> для того, чтобы эти "часы" пробили полночь, осталось всего два шага в поступательной динамике отправки западной помощи на Украину".
Автор назвал эти шаги - это поставка:
Этого будет достаточно для того, чтобы Россия (в соответствии с доктриной) была вынуждена применять "главное оружие".
"Дальше на сцену выйдет "ядро" (ядерное оружие) - уверен военный аналитик.
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