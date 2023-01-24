СМИ: после ракет и истребителей для Украины начнется Армагеддон

Популярный военно-аналитический проект "Оперативная линия" прокомментировал перевод стрелок часов "Судного дня" на рекордные 90 секунд до ядерной полуночи.

Авторы уверены, что до Армагеддона осталось два шага - точнее, две поставки Украине определенных вооружений.

По мнению руководителя "Оперативной линии", неизвестно "какими критериями руководствуются забугорные учёные-атомщики, переводя туда-сюда стрелки, но <...> для того, чтобы эти "часы" пробили полночь, осталось всего два шага в поступательной динамике отправки западной помощи на Украину".

Автор назвал эти шаги - это поставка:

Западных истребителей,

Высокоточного ракетного оружия с дальностями применения от 150 километров и более.

Этого будет достаточно для того, чтобы Россия (в соответствии с доктриной) была вынуждена применять "главное оружие".

"Дальше на сцену выйдет "ядро" (ядерное оружие) - уверен военный аналитик.