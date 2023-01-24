Военные ВС РФ в Артёмовске вынуждены ночевать в одном доме с боевиками ВСУ

Российские солдаты рассказали, что практически каждый дом в Артёмовске превратился в "крепость". Боевики ВСУ вынуждены выполнять безрассудные приказы своего командования и не сдаваться.

В одном из домов украинские солдаты специально обрушили лестничные проходы, заблокировав себе выход. Однако на контакт с российскими военными они не идут и сидят в заложниках у самих себя.

"Поэтому они там сейчас с голоду мрут. Уже шестой день, полностью его зачистили, дом наш, а на третьем этаже живёт противник. Там только им лестницу подавать. Ну мы бы подали, если бы они на контакт пошли", — рассказал солдат ВС РФ в беседе с телеканалом "Звезда".

По его словам, боевики ВСУ давно бы уже сдались в плен, однако боятся сделать это из-за приказов командования.