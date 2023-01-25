Алексей Арестович заявил, что поставки танков Leopard на Украину "сильно бьют по морали и расчётам противника".
Украинский военный аналитик рассказал, что ВСУ получит танки западного образца в ощутимом количестве.
Он считает, что передача Украине бронетехники важна не только с точки зрения усиления украинской армии, но и как "преодоление психологического барьера западных союзников".
Арестович назвал это крупной моральной победой, так как несколько месяцев назад, по его словам, о передаче танков даже не было и речи.
"Важная печать вскрыта… Осталась авиация западного образца и ракеты большой дальности. Рано или поздно мы получим и это", — выразил уверенность военный обозреватель.
Ранее Алексей Арестович рассказал о смене тактики российской армии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.