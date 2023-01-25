Арестович о передаче Украине танков Leopard: осталась авиация и ракеты большой дальности

Алексей Арестович заявил, что поставки танков Leopard на Украину "сильно бьют по морали и расчётам противника".

Украинский военный аналитик рассказал, что ВСУ получит танки западного образца в ощутимом количестве.

Он считает, что передача Украине бронетехники важна не только с точки зрения усиления украинской армии, но и как "преодоление психологического барьера западных союзников".

Арестович назвал это крупной моральной победой, так как несколько месяцев назад, по его словам, о передаче танков даже не было и речи.

"Важная печать вскрыта… Осталась авиация западного образца и ракеты большой дальности. Рано или поздно мы получим и это", — выразил уверенность военный обозреватель.

Ранее Алексей Арестович рассказал о смене тактики российской армии.