В среду 25 января президент США Джо Байден выступит с обращением, в котором одобрит отправку тяжёлых танков Abrams для армии Украины, сообщил катарский телеканал.
"Президент Байден объявит в среду о решении поставить Украине танки Abrams", — цитирует Al Jazeera высокопоставленного чиновника из Белого дома.
Собеседник издания уточнил, что это будут не новые боевые машины, обещанные танки ранее использовались в армии США.
M1 Abrams является основным боевым танком Пентагона. Сейчас это один из наиболее тяжелых танков в мире. На модели были впервые применены такие новаторские решения, как компьютерная система управления огнём и раздельное хранение боезапаса.
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