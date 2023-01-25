Al Jazeera: Байден сегодня объявит о передаче Киеву тяжёлых танков Abrams

В среду 25 января президент США Джо Байден выступит с обращением, в котором одобрит отправку тяжёлых танков Abrams для армии Украины, сообщил катарский телеканал.

"Президент Байден объявит в среду о решении поставить Украине танки Abrams", — цитирует Al Jazeera высокопоставленного чиновника из Белого дома.

Собеседник издания уточнил, что это будут не новые боевые машины, обещанные танки ранее использовались в армии США.

M1 Abrams является основным боевым танком Пентагона. Сейчас это один из наиболее тяжелых танков в мире. На модели были впервые применены такие новаторские решения, как компьютерная система управления огнём и раздельное хранение боезапаса.