В случае получения западных танков Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут использовать их для нанесения ударов по Донецку.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР, у боевиков ВСУ не получится обстреливать город даже с закрытых позиций, имеющих большой угол возвышения.
Отмечается, что Вооружённые силы РФ уже освободили все позиции украинских националистов, с которых они могли бить по Донецку из тяжёлой техники.
"Обстреливать Донецк из танков уже невозможно", — подтвердил представитель силовых ведомств ДНР.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская армия уничтожит американские танки Abrams и другую технику НАТО в случае её передачи киевскому режиму. Дипломат назвал решение Запада о поставках боевых машин Украине "вопиющей провокацией" в отношении Москвы.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.