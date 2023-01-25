ТАСС: армия Украины не сможет обстреливать Донецк из западных танков

В случае получения западных танков Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут использовать их для нанесения ударов по Донецку.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР, у боевиков ВСУ не получится обстреливать город даже с закрытых позиций, имеющих большой угол возвышения.

Отмечается, что Вооружённые силы РФ уже освободили все позиции украинских националистов, с которых они могли бить по Донецку из тяжёлой техники.

"Обстреливать Донецк из танков уже невозможно", — подтвердил представитель силовых ведомств ДНР.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская армия уничтожит американские танки Abrams и другую технику НАТО в случае её передачи киевскому режиму. Дипломат назвал решение Запада о поставках боевых машин Украине "вопиющей провокацией" в отношении Москвы.