ВС РФ на километр зашли в Артёмовск, идут бои за каждый подъезд

Бойцы российских подразделений выбили боевиков из Опытного и сейчас ожесточённые бои идут в городских кварталах Артёмовска, сообщают военкоры.

"Российские бойцы почти на километр зашли вглубь города", — рассказали журналисты издания "Звезда".

По их словам, сражаться приходится за каждый дом и даже этаж, тогда как националисты бросают в бой бронетехнику. Военнослужащим ВС РФ приходится поднимать воздух беспилотники, чтобы наводить на украинские танки и БТР артиллерию.

Ранее стало известно, что во время боёв за пригороды Артёмовска нашим бойцам удалось ликвидировать офицера подразделения украинского спецназа "Дозор".