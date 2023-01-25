Бойцы российских подразделений выбили боевиков из Опытного и сейчас ожесточённые бои идут в городских кварталах Артёмовска, сообщают военкоры.
"Российские бойцы почти на километр зашли вглубь города", — рассказали журналисты издания "Звезда".
По их словам, сражаться приходится за каждый дом и даже этаж, тогда как националисты бросают в бой бронетехнику. Военнослужащим ВС РФ приходится поднимать воздух беспилотники, чтобы наводить на украинские танки и БТР артиллерию.
Ранее стало известно, что во время боёв за пригороды Артёмовска нашим бойцам удалось ликвидировать офицера подразделения украинского спецназа "Дозор".
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.