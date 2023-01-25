Боевики ВСУ расстреливают мирных жителей и рушат дома перед отступлением из Артёмовска

Боевики ВСУ, оставленные оборонять Артёмовск, вынуждены бросать свои позиции под натиском российских подразделений, но перед бегством мстят местным жителям.

Горожане рассказали военкорам, как украинский танк прямой наводкой выстрелил по многоэтажному дому, в подвале которого укрывались мирные жители. Также они сообщили, что до этого националисты расстреляли двоих человек.

"Слышу выстрелы, мама закричала, упала и тишина. Мы спрятались, через минут семь вышли, националистов никого не было, а мать и кум лежали", — пояснил житель Артёмовска Александр Колесниченко корреспондентам издания "Звезда".

Репортёр уточняет, что сейчас гражданским людям помогают только российские бойцы, которые отводят их в тыл, где те получают еду и всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что подразделения ВС РФ успешно продвигаются в Артёмовске и уже преодолели километр городской территории.