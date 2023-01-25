Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: Байден забыл, как изменял родине
РИА Новости: Из-за слабой обороны тысячам военнослужащих ВСУ грозит попадание в котел
Эндокринолог рассказал о пользе для здоровья домашнего компота
Военкор Руденко: в Краматорске ВКС РФ ракетами накрыли расположение ВСУ
Госдума РФ разрешила депутатам скрывать декларации: "Не всем это охота"
ABC: Украина может получить американские танки Abrams не раньше чем через год
Гагин: Польша, передавая свои танки, преследует цель войти на этой технике в Украину
Для московских школьников открыли интерактивную площадку психологической помощи
Рогов: ВС РФ потопили утром три катера с десантом ВСУ при попытке форсирования Днепра

РИА Новости: многотысячная группировка ВСУ может попасть в котёл из-за слабой обороны

Силовые структуры

Освобождение Соледара стало важным тактическим успехом ВС РФ в этом году. Он позволил ещё сильнее сомкнуть клещи вокруг Артёмовска (Бахмута), который является одним из мощнейших узлов обороны ВСУ в Донбассе. О ходе СВО рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

РИА Новости: многотысячная группировка ВСУ может попасть в котёл из-за слабой обороны

Армия России перерезала трассу, соединяющую Артёмовск с Северском. Недавно была взята под контроль Клещеевка, что затруднило переброску резервов ВСУ в Бахмут. Пока остаётся открытой дорога из данного населённого пункта в Славянск. Для её перерезания нужно выбить ВСУ из Красной Горы и Парасковиевки. В случае успеха русских войск многотысячная группировка ВСУ попадёт в котёл. Из-за продвижения российских подразделений оборона украинских войск трещит.

Войска противника очень неохотно оставляют свои позиции и пытаются сражаться до последнего. ВСУ готовы к длительной обороне, подключают новые подразделения. Однако несут ежедневные крупные потери живой силы.

Коц отмечает, что Артёмовск выступает важным транспортным узлом ВСУ. Кроме того, этот город имеет большое значение для имиджа киевского режима.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Бойцы ЛНР незаметно подобрались к укреплениям ВСУ и уничтожили боевиков

Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.

Бойцы ЛНР незаметно подобрались к укреплениям ВСУ и уничтожили боевиков
РИА Новости: Германия сделала свой выбор, но её не жалко
РИА Новости: Германия сделала свой выбор, но её не жалко
Военным ВС РФ приходится ночевать в одном доме с боевиками ВСУ в Артёмовске
Ходаковский заявил, что войска ВС РФ начали наступление на Угледарском направлении
Знак зодиака 25 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Сегодня и Гитлер получил бы иммунитет под крышей США Сергей Лебедев Шведская БМП пробьёт броню любого российского танка Андрей Николаев
Разведчик из США Риттер: мир должен быть благодарен Путину
PestiSracok: в Закарпатье массово мобилизуют венгров в ВСУ из-за потерь в Соледаре — почти похищают
РИА Новости: Моравецкий заявил, что Польша спасёт Европу от танков ВС РФ
РИА Новости: Моравецкий заявил, что Польша спасёт Европу от танков ВС РФ
Последние материалы
Политик Грош: отказ Австрии от дешёвого газа из РФ займёт годы, а смысла в этом нет
Банда в Ростове заработала на мигрантах 24 млн рублей
Депутат Иванов назвал угрозы Киева ударить по Екатеринбургу истерикой офиса Зеленского
РИА Новости: Зеленский мог войти в историю, но в итоге вляпался в неё
Володин: страны Прибалтики утратили суверенитет, сотрудничество с ними невозможно
Баширов: после проигрыша Украины политики Запада будут отвечать за всё
В Тюмени ищут офтальмолога за 800 тысяч рублей в месяц
В Госдуме РФ потребовали уточнить ряд понятий законопроекта по чайлдфри
Кульбит Кулебы: "Москва восемь лет всех обманывала и готовилась к войне"
Боевики ВСУ расстреливают мирных жителей и рушат дома перед отступлением из Артёмовска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников