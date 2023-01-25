РИА Новости: многотысячная группировка ВСУ может попасть в котёл из-за слабой обороны

Освобождение Соледара стало важным тактическим успехом ВС РФ в этом году. Он позволил ещё сильнее сомкнуть клещи вокруг Артёмовска (Бахмута), который является одним из мощнейших узлов обороны ВСУ в Донбассе. О ходе СВО рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Армия России перерезала трассу, соединяющую Артёмовск с Северском. Недавно была взята под контроль Клещеевка, что затруднило переброску резервов ВСУ в Бахмут. Пока остаётся открытой дорога из данного населённого пункта в Славянск. Для её перерезания нужно выбить ВСУ из Красной Горы и Парасковиевки. В случае успеха русских войск многотысячная группировка ВСУ попадёт в котёл. Из-за продвижения российских подразделений оборона украинских войск трещит.

Войска противника очень неохотно оставляют свои позиции и пытаются сражаться до последнего. ВСУ готовы к длительной обороне, подключают новые подразделения. Однако несут ежедневные крупные потери живой силы.

Коц отмечает, что Артёмовск выступает важным транспортным узлом ВСУ. Кроме того, этот город имеет большое значение для имиджа киевского режима.