Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) сегодня в 5 утра попытались высадить десант на левом берегу Днепра. Об этом сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
По словам политика, в результате боестолкновения с российскими военными три катера ВСУ были потоплены на подходе, оставшаяся группа ликвидирована у села Корсунки Херсонской области.
А по находившимся на правом берегу живой силе и бронетехнике был нанесён удар артиллерией и "Солнцепёком". Поражено пять боевых бронированных машин, добавил Рогов.
"Очередной десант ВСУ ушёл ко дну", — заключил он.
Напомним, вчера Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки боевиков ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.