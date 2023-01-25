Рогов: ВС РФ потопили утром три катера с десантом ВСУ при попытке форсирования Днепра

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) сегодня в 5 утра попытались высадить десант на левом берегу Днепра. Об этом сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

По словам политика, в результате боестолкновения с российскими военными три катера ВСУ были потоплены на подходе, оставшаяся группа ликвидирована у села Корсунки Херсонской области.

А по находившимся на правом берегу живой силе и бронетехнике был нанесён удар артиллерией и "Солнцепёком". Поражено пять боевых бронированных машин, добавил Рогов.

"Очередной десант ВСУ ушёл ко дну", — заключил он.

Напомним, вчера Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки боевиков ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки.