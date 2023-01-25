Военкор Руденко: в Краматорске ВКС РФ ракетами накрыли расположение ВСУ

Российские военные ракетами накрыли расположение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Краматорске, сообщил военкор Андрей Руденко.

По его словам, в этом районе боевых действий замечены украинские автомобили скорой помощи.

"В Краматорске ВКС РФ ракетами накрыли расположение нацистов. Говорят о больших потерях у слуг режима", — подчеркнул Руденко в своих соцсетях.

Представители Минобороны России ещё не комментировали информацию об этой атаке.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что у Киева остались резервы лишь для последней попытки нанесения контрудара. Как пояснил специалист, в нынешнем положении украинская армия либо решится на наступление, либо отойдёт на линию Константиновка — Дружковка — Краматорск.