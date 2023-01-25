Российские военные ракетами накрыли расположение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Краматорске, сообщил военкор Андрей Руденко.
По его словам, в этом районе боевых действий замечены украинские автомобили скорой помощи.
"В Краматорске ВКС РФ ракетами накрыли расположение нацистов. Говорят о больших потерях у слуг режима", — подчеркнул Руденко в своих соцсетях.
Представители Минобороны России ещё не комментировали информацию об этой атаке.
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что у Киева остались резервы лишь для последней попытки нанесения контрудара. Как пояснил специалист, в нынешнем положении украинская армия либо решится на наступление, либо отойдёт на линию Константиновка — Дружковка — Краматорск.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.