Читатели Die Welt*: Германия откроет "ящик Пандоры", передав танки Leopard Украине

В случае передачи немецких танков Leopard 2 Вооружённым силам Украины (ВСУ) Германия откроет "ящик Пандоры", ведь это решение приведёт к необратимым последствиям. Такое мнение выразили читатели Die Welt*.

Они негативно отреагировали на сообщения западных СМИ, в которых говорится о намерении Берлина поставить тяжёлую технику Киеву.

По словам немцев, такой шаг приведёт к эскалации конфликта и гибели большого количества людей. При этом подписчики добавили, что ВСУ не смогут добиться успеха с помощью танков Leopard.

"Через несколько лет после принятия этого решения мы поймём, что открыли ящик Пандоры", — подчеркнул один из пользователей.

С его позицией согласились и другие читатели. Как отметили комментаторы, Германия могла бы инициировать мирные переговоры по урегулированию конфликта вместо передачи боевых машин киевскому режиму.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.