В случае передачи немецких танков Leopard 2 Вооружённым силам Украины (ВСУ) Германия откроет "ящик Пандоры", ведь это решение приведёт к необратимым последствиям. Такое мнение выразили читатели Die Welt*.
Они негативно отреагировали на сообщения западных СМИ, в которых говорится о намерении Берлина поставить тяжёлую технику Киеву.
По словам немцев, такой шаг приведёт к эскалации конфликта и гибели большого количества людей. При этом подписчики добавили, что ВСУ не смогут добиться успеха с помощью танков Leopard.
"Через несколько лет после принятия этого решения мы поймём, что открыли ящик Пандоры", — подчеркнул один из пользователей.
С его позицией согласились и другие читатели. Как отметили комментаторы, Германия могла бы инициировать мирные переговоры по урегулированию конфликта вместо передачи боевых машин киевскому режиму.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.