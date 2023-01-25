Пушилин: военные России продвигаются в Артёмовске

Временно исполняющего обязанности губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что военные России активно продвигаются в Артёмовске. Жёсткие бои уже идут на окраинах и в кварталах города, которые находились под контролем украинских боевиков.

"Подразделения в самом Артёмовске продвигаются, и бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником", — заявил он журналистам.

По словам главы ДНР, взятие под контроль Соледара позволяет российским военнослужащим подвергать массированному обстрелу те участки, с которых неонацисты ВСУ наносили удары.

Ранее сообщалось, что из-за слабой обороны тысячам военнослужащих ВСУ грозит попадание в котел.