Временно исполняющего обязанности губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что военные России активно продвигаются в Артёмовске. Жёсткие бои уже идут на окраинах и в кварталах города, которые находились под контролем украинских боевиков.
"Подразделения в самом Артёмовске продвигаются, и бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником", — заявил он журналистам.
По словам главы ДНР, взятие под контроль Соледара позволяет российским военнослужащим подвергать массированному обстрелу те участки, с которых неонацисты ВСУ наносили удары.
Ранее сообщалось, что из-за слабой обороны тысячам военнослужащих ВСУ грозит попадание в котел.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.