Руденко: ВСУ оставили первую линию обороны и отошли в Угледар, приготовившись к городским боям

Российские военные в последние время сумели продвинуться на Угледарском направлении. Им удалось оттеснить вооружённые силы Украины (ВСУ) с занимаемых ими позиций.

Украинские боевики фактически оставили первую линию обороны и отошли в сам Угледар, приготовившись держать оборону в городе. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко.

По его словам, подразделения ВСУ заняли заранее подготовленные позиции в шахте, расположенной на окраине города.

Эти коммуникации хорошо приспособлены для ведения оборонительных боев. Поэтому выбить из них всушников будет довольно сложно, заключил репортёр.

Ранее стало известно, что Киев бросил на убой в Артёмовск батальон, состоящий из одних стариков.