Российские военные в последние время сумели продвинуться на Угледарском направлении. Им удалось оттеснить вооружённые силы Украины (ВСУ) с занимаемых ими позиций.
Украинские боевики фактически оставили первую линию обороны и отошли в сам Угледар, приготовившись держать оборону в городе. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко.
По его словам, подразделения ВСУ заняли заранее подготовленные позиции в шахте, расположенной на окраине города.
Эти коммуникации хорошо приспособлены для ведения оборонительных боев. Поэтому выбить из них всушников будет довольно сложно, заключил репортёр.
Ранее стало известно, что Киев бросил на убой в Артёмовск батальон, состоящий из одних стариков.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.