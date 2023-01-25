Сражение за Угледар только началось, но успехи у наших парней есть

Бои за Угледар только начались, однако у российских военных уже есть успехи. Артиллерийские расчёты с предельной точностью бьют по позициям противника, взрывает склады с боеприпасами и военную технику.

"Угледар весь в огне, похоже, что работа нашей арты была сегодня эффективной, по зареву можно предположить пораженные склады и технику. Работали "Гиацинты", ТОСы, "Ураганы", "Грады" и даже "Малки"", — пишет говорится в сообщении.

Отмечается, что российскими военными в плен взяты первые украинские националисты.

Кроме того, сообщается, что были перехвачены несколько сообщений, в которых украинские боевики просит о помощи и говорит о сложном положении.

Бои за Угледар идут тяжёлые, однако до победы ещё далеко, даже несмотря на потери боевиков ВСУ.

Ранее военный журналист Андрей Руденко проинформировал о том, что украинские силовики фактически оставили первую линию обороны и отошли в сам Угледар, приготовившись держать оборону в городе.