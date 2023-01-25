РИА Новости: Депутат Шеремет назвал планы Киева ударить по Москве и Санкт-Петербургу шизофренией

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вскоре удары будут нанесены по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. В Госдуме считают такие планы шизофренией.

"С одной стороны, подобные заявления и планы — проявление тяжёлого психического расстройства в виде шизофрении. С другой — попытка отвлечь прежде всего украинское общество от провалов на фронте", — сказал депутат ГД от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Кроме того, такие фантазии Киева помогут выпросить у Запада новую военную помощь. Однако любая агрессия со стороны Украины будет пресечена, и реализовать планы у них не получится, подчеркнул Шеремет.