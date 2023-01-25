Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал провальным план поставки Украине американских танков Abrams, поскольку потенциал этих боевых машин сильно переоценён.

"Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность и этой идеи тоже, просто по технологическим аспектам этот план достаточно провальный. А главное, явная совершенно переоценка того потенциала, который добавит Вооружённым силам Украины. Это ещё одно заблуждение, и достаточно глубокое. Мы повторяли, что эти танки сгорят так же, как и все остальные, стоят они только очень дорого, и всё это ляжет и ложится на плечи в первую очередь европейских налогоплательщиков. Американцы, как всегда, останутся как минимум при своих. А скорее всего с хорошими барышами", — заявил пресс-секретарь президента РФ.