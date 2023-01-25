Маломуж: ВСУ пойдут в наступление на Крым спустя два месяца после поставок танков

Западные союзники Украины заявляли о готовности отправить Киеву тяжёлую технику. В зависимости от разрешения Германии, 12 стран готовы выслать больше 100 немецких танков Leopard ВСУ, о чём сообщал телеканал ABC.

Спустя два месяца после получения боевых машин Киев сможет пойти в наступление на Крым. Такое заявление сделал генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Это даст возможность, имея танковые кулаки, начать наступление на Донецком направлении, и по всему южному коридору, в том числе и на Крым", — сообщил Маломуж в эфире украинского телевидения.

Сроки начала операции зависят от быстроты обучения танкистов управлению новой техникой.