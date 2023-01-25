В зоне СВО на Украине появилась новейшая "форточная" вертолётная ракета "Изделие 305" ВКС РФ

Недавно стало известно, что лёгкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) поступила на вооружение ВКС России. Она получила обозначение "Изделие 305" и уже показала свою эффективность в зоне проведения спецоперации на Украине.

Ракетами оснащены вертолёты Ка-52 и Ми-28НМ. Технические характеристики ЛМУР позволяют ей залетать даже в обычное окно благодаря системе наведения.

Telegram-канал "Рыбарь" публикует видео от 25 января, на котором высокоточным ударом ЛМУР был ликвидирован склад военной техники ВСУ на Запорожском направлении (населённый пункт Каменское). Удар пришёлся на крышу ангара.