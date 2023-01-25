Недавно стало известно, что лёгкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) поступила на вооружение ВКС России. Она получила обозначение "Изделие 305" и уже показала свою эффективность в зоне проведения спецоперации на Украине.
Ракетами оснащены вертолёты Ка-52 и Ми-28НМ. Технические характеристики ЛМУР позволяют ей залетать даже в обычное окно благодаря системе наведения.
Telegram-канал "Рыбарь" публикует видео от 25 января, на котором высокоточным ударом ЛМУР был ликвидирован склад военной техники ВСУ на Запорожском направлении (населённый пункт Каменское). Удар пришёлся на крышу ангара.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.