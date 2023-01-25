ВСУ окончательно покинули Соледар, это подтвердили в украинском командовании. С соответствующим заявлением выступил представитель ВС Украины Сергей Череватый.
Череватый рассказал, что бойцы ВСУ отошли на позиции, которые были ими "заранее подготовлены".
"После месяцев ожесточенных боев, в том числе за последние недели, Вооруженные силы Украины оставили Соледар и отошли по окраинам на заранее подготовленные позиции", — сказал Череватый, которого цитирует Agence France-Presse.
Этим заявлением киевские власти наконец признали, что в Соледаре ВСУ потерпели поражение.
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