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Ищенко: новая волна мобилизации будет объявлена лишь в критической ситуации

Силовые структуры

Новая волна частичной мобилизации возможна на территории РФ только в том случае, если против российской армии выступят новые государства. Об этом заявил историк и политолог Ростислав Ищенко.

Ищенко: новая волна мобилизации будет объявлена лишь в критической ситуации

В интервью "Военному делу" эксперт отметил, что сегодня предпосылок для мобилизационной кампании нет. По его словам, они возникнут лишь при столкновении с критической ситуацией.

"Против нас выступит ещё кто-то, нам будет судорожно не хватать войск. Тогда придётся проводить мобилизацию", — уточнил Ищенко.

Он допустил объявление новой волны частичной мобилизации, если к Вооружённым силам Украины (ВСУ) присоединятся подразделения из Польши и Прибалтики.

Как пояснил специалист, сейчас бессмысленно отрывать россиян от работы и отправлять их в зону проведения спецоперации, ведь это создаст проблемы для стабильного функционирования экономики страны. Политолог считает, что в ближайшее время дефицита личного состава ВС РФ не ожидается.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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