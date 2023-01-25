Новая волна частичной мобилизации возможна на территории РФ только в том случае, если против российской армии выступят новые государства. Об этом заявил историк и политолог Ростислав Ищенко.
В интервью "Военному делу" эксперт отметил, что сегодня предпосылок для мобилизационной кампании нет. По его словам, они возникнут лишь при столкновении с критической ситуацией.
"Против нас выступит ещё кто-то, нам будет судорожно не хватать войск. Тогда придётся проводить мобилизацию", — уточнил Ищенко.
Он допустил объявление новой волны частичной мобилизации, если к Вооружённым силам Украины (ВСУ) присоединятся подразделения из Польши и Прибалтики.
Как пояснил специалист, сейчас бессмысленно отрывать россиян от работы и отправлять их в зону проведения спецоперации, ведь это создаст проблемы для стабильного функционирования экономики страны. Политолог считает, что в ближайшее время дефицита личного состава ВС РФ не ожидается.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.