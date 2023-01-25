Оппозиционный политик Илья Кива считает, что украинские боевики пожалеют о применении немецких танков Leopard 2 на поле боя в ходе спецоперации, потому как у российской армии достаточно большой спектр вооружения, которое может быть использовано против этой техники.
"Перед нами Запад разыграл очередной спектакль. Уверен, руководство РФ прекрасно понимало происходящее и давно готовился план противодействия для весенней кампании и полного уничтожения режима Зеленского", — отметил он.
Кроме того, экс-депутат Верховной рады призвал украинцев покинуть стран российские ракеты способны всё вокруг превратить в пыль.
По словам Кивы, применением танков на фронте, глава государства Владимир Зеленский, по сути, подписал украинскому народу смертный приговор.
"План Запада — не победа Украины, а превращение данной территории, с которой они уходят, в непригодную для жизни людей!!! Украинцы, бегите, этой весной наступит ад", — заключил он.
Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что снаряды для Abrams и Leopard с обеднённым ураном угрожают здоровью украинцев.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.