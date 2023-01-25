Кива: ВС РФ заставят укронацистов пожалеть о применении танков Leopard 2

Оппозиционный политик Илья Кива считает, что украинские боевики пожалеют о применении немецких танков Leopard 2 на поле боя в ходе спецоперации, потому как у российской армии достаточно большой спектр вооружения, которое может быть использовано против этой техники.

"Перед нами Запад разыграл очередной спектакль. Уверен, руководство РФ прекрасно понимало происходящее и давно готовился план противодействия для весенней кампании и полного уничтожения режима Зеленского", — отметил он.

Кроме того, экс-депутат Верховной рады призвал украинцев покинуть стран российские ракеты способны всё вокруг превратить в пыль.

По словам Кивы, применением танков на фронте, глава государства Владимир Зеленский, по сути, подписал украинскому народу смертный приговор.

"План Запада — не победа Украины, а превращение данной территории, с которой они уходят, в непригодную для жизни людей!!! Украинцы, бегите, этой весной наступит ад", — заключил он.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что снаряды для Abrams и Leopard с обеднённым ураном угрожают здоровью украинцев.