Российские войска способны начать крупные наступательные действия на Украине сразу с нескольких направлений, после чего группировка ВСУ на левом берегу Днепра будет скована. Об этом заявил украинский генерал Сергей Кривонос.
"Угроза российского наступления есть, и у нас есть критические направления, о которых знают русские, которые они рассматривают, и непосредственно, в первую очередь, это Запорожское и Харьковское направления", — указал он в эфире YouTube-канала Апостроф TV.
Если российские войска будут одновременно наступать в направлении Павлограда и со стороны Запорожья, то группировка ВСУ в Донбассе окажется в окружении, считает Кривонос.
"Со временем вопрос даже не об уничтожении, а в том, что когда топливо, еда и боеприпасы закончатся, то воевать будет слишком сложно", — порассуждал генерал.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.