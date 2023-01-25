Генерал Чиркин рассказал об уничтожении танков "Леопард": горят синим пламенем

Почему немецкие танки "Леопард" будут уязвимы на поле боя, рассказал бывший Главнокомандующий Сухопутных войск генерал-полковник Владимир Чиркин в беседе с "МК".

По его словам, они уступают по боевым характеристикам российским Т-90 "Прорыв" и "Армате".

У немецких танков большой коэффициент "фигурности", они намного больше наших по размерам и попасть в них не сложно, заметил генерал.

"И горят эти "Леопарды" синим пламенем за милую душу", — добавил он.

Один вертолёт может сразу сжечь до 10 таких танков. Также у российской армии есть много противотанковых средств: ПТУРы, мины и гранатомёты, объяснил собеседник издания.

"Всего хватает", — заключил бывший главком.