Почему немецкие танки "Леопард" будут уязвимы на поле боя, рассказал бывший Главнокомандующий Сухопутных войск генерал-полковник Владимир Чиркин в беседе с "МК".
По его словам, они уступают по боевым характеристикам российским Т-90 "Прорыв" и "Армате".
У немецких танков большой коэффициент "фигурности", они намного больше наших по размерам и попасть в них не сложно, заметил генерал.
"И горят эти "Леопарды" синим пламенем за милую душу", — добавил он.
Один вертолёт может сразу сжечь до 10 таких танков. Также у российской армии есть много противотанковых средств: ПТУРы, мины и гранатомёты, объяснил собеседник издания.
"Всего хватает", — заключил бывший главком.
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