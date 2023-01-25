Вооружённые силы Украины перевозят своих боевиков на школьных автобусах.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Националистов подразделений регулярной армии киевского режима на Донбассе перебрасывают на передовую на гражданской и даже школьной технике.
"Кадрами делятся западные журналисты, запечатлевшие школьные автобусы, набитые боевиками, в районе Константиновки в оккупированном Донбассе", — пишет ведущий Первого канала.
Ранее сообщалось, что Львов заблокирован: на Западной Украине новая повальная мобилизация.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.