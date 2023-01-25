ВСУ перевозят своих националистов на школьных автобусах

Вооружённые силы Украины перевозят своих боевиков на школьных автобусах.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Националистов подразделений регулярной армии киевского режима на Донбассе перебрасывают на передовую на гражданской и даже школьной технике.

"Кадрами делятся западные журналисты, запечатлевшие школьные автобусы, набитые боевиками, в районе Константиновки в оккупированном Донбассе", — пишет ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что Львов заблокирован: на Западной Украине новая повальная мобилизация.