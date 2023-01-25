Бойцы штурмовиков ВС РФ закрепились на дачах на юго-востоке Угледара. Сейчас идут бои на окраине города, где 72-я омбр ВСУ пыталась зайти в тыл, используя опорный пункт в ряде частных домов.
Обстановку к исходу 25 января на Угледарском участке сообщил военный обозреватель Борис Рожин.
Часть формирований 72-й бригады сидит на позициях, а остальная — у Южно-Донбасской шахты №1. Пока о прорыве обороны Угледара говорить рано, отметил эксперт.
Сам город находится на господствующей высоте и подступы простреливаются артиллерией. Сам Угледар изрыт подземными коммуникациями, которые боевики ВСУ используют для обороны.
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота сейчас вместе с ОБТФ при поддержке артиллерии ведут наступление от Павловки на западную часть населённого пункта, пытаясь пробиться во фланг националистам.
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