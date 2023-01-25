Бывший президент Польши Лех Валенса призывает воспользоваться шансом "разобраться с РФ".
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Экс-глава государства, который когда-то призывал к сокращению российского населения до 50 миллионов человек и разделению РФ на несколько "чужих" штатов, подчеркнул, что у ФРГ и Польши появилась возможность покончить с Москвой и Пекином.
"Немцам необходимо объяснить, что с Москвой всегда были проблемы. Поляки особенно хорошо знают об этом", — цитирует Валенсу ведущий Первого канала.
Настоящее обиженное поколение, не смевшее и головы поднять на солдата-спасителя из СССР, полвека охранявшего страны Варшавского договора, подытожил Осташко.
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