Экс-президент Польши Лех Валенса призвал воспользоваться шансом "разобраться с Россией"

Бывший президент Польши Лех Валенса призывает воспользоваться шансом "разобраться с РФ".

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Экс-глава государства, который когда-то призывал к сокращению российского населения до 50 миллионов человек и разделению РФ на несколько "чужих" штатов, подчеркнул, что у ФРГ и Польши появилась возможность покончить с Москвой и Пекином.

"Немцам необходимо объяснить, что с Москвой всегда были проблемы. Поляки особенно хорошо знают об этом", — цитирует Валенсу ведущий Первого канала.

Настоящее обиженное поколение, не смевшее и головы поднять на солдата-спасителя из СССР, полвека охранявшего страны Варшавского договора, подытожил Осташко.