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В Одессе пытаются сбить "Герани" при помощи фейерверка

Силовые структуры

Сегодня, 25 января, вечером по Украине нанесён удар при помощи беспилотников.

Взрывы раздавались в Днепропетровской, в Запорожской и Херсонской областях. Украинские СМИ наперебой пишут о пуске ракет с российской территории.

А в Одессе кто-то пытался сбить "Герани-2" с помощью фейерверка. Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Отдельные персонажи пытаются сбить "Герани" с помощью салюта. Премию Дарвина хлопцу. Или это и есть хвалёная ПВО?" — пишет ведущий Первого канала.

В большей части Украины ревёт сирена воздушной тревоги.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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