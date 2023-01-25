Сегодня, 25 января, вечером по Украине нанесён удар при помощи беспилотников.
Взрывы раздавались в Днепропетровской, в Запорожской и Херсонской областях. Украинские СМИ наперебой пишут о пуске ракет с российской территории.
А в Одессе кто-то пытался сбить "Герани-2" с помощью фейерверка. Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Отдельные персонажи пытаются сбить "Герани" с помощью салюта. Премию Дарвина хлопцу. Или это и есть хвалёная ПВО?" — пишет ведущий Первого канала.
В большей части Украины ревёт сирена воздушной тревоги.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.