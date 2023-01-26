Рогозин: робот "Маркер" ВС РФ сможет автоматически поражать танки Abrams и Leopard

Ударные роботы "Маркер" Вооружённых сил РФ смогут в автоматическом режиме засекать и поражать тяжёлую технику Украины, в том числе американские танки Abrams и немецкие Leopard.

По словам экс-руководителя "Роскосмоса", главы спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрия Рогозина, робот будет передан российским военным, находящимся в зоне спецоперации, уже в следующем месяце. Он отметил, что "Маркер" оснащён современной системой управления с электронным каталогом, в котором содержатся образы целей в видимом и инфракрасном диапазонах.

"Как только начнутся поставки войскам Украины танков Abrams и Leopard, "Маркер" получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать противотанковыми управляемыми ракетами эту технику", — сказал Рогозин в беседе с РИА Новости.

Как пояснил бывший гендиректор "Роскосмоса", роботы "Маркер" сначала будут протестированы на военных полигонах, после чего их доставят в места боевых действий.

Ранее Рогозин сообщил, что бойцы РФ в феврале 2023 года испытают миномёты с "умными" прицелами в зоне СВО.