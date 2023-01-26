L'Opinion: планы РФ, ЮАР и Китая по совместным военным учениям вызвали ярость на Западе

Западные страны пришли в ярость, узнав про планы России, ЮАР и КНР о проведении совместных военно-морских учений, сообщает L'Opinion.

По информации французского издания, представители Южной Африки во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в регион раскритиковали санкции США и Евросоюза, утверждённые в отношении Москвы.

Как пояснил обозреватель издания, ЮАР не собирается разрывать партнёрские отношения с Россией на фоне украинского конфликта.

Он также добавил, что РФ, Южная Африка и Китай сблизились в военном плане, ведь уже в следующем месяце в районе Мозамбикского пролива будут организованы совместные учения.

"Опасно. Запад в ярости. Он разглядел угрозу в этом", — сказано в материале.

Ранее журналисты Newsweek заявили, что у российского лидера Владимира Путина появился новый союзник в лице ЮАР.