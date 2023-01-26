Западные страны пришли в ярость, узнав про планы России, ЮАР и КНР о проведении совместных военно-морских учений, сообщает L'Opinion.
По информации французского издания, представители Южной Африки во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в регион раскритиковали санкции США и Евросоюза, утверждённые в отношении Москвы.
Как пояснил обозреватель издания, ЮАР не собирается разрывать партнёрские отношения с Россией на фоне украинского конфликта.
Он также добавил, что РФ, Южная Африка и Китай сблизились в военном плане, ведь уже в следующем месяце в районе Мозамбикского пролива будут организованы совместные учения.
"Опасно. Запад в ярости. Он разглядел угрозу в этом", — сказано в материале.
Ранее журналисты Newsweek заявили, что у российского лидера Владимира Путина появился новый союзник в лице ЮАР.
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Два украинских диверсанта, переодетые в форму российских военнослужащих, проникли на территорию России и пытались выбраться из прифронтовой полосы как можно скорее.