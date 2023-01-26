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Политик Чегринец: попытка нападения ВСУ на Крым будет губительной для Киева

Силовые структуры

Попытка киевского режима организовать нападение на Крымский полуостров будет губительной для Украины. Такое мнение выразил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Политик Чегринец: попытка нападения ВСУ на Крым будет губительной для Киева

По его словам, Вооружённые силы РФ всеми способами будут пресекать возможные атаки украинской армии на Крым.

"Эскалация конфликта станет губительной для всего украинского недогосударства", — подчеркнул политик в беседе с РИА Новости.

Он также осудил руководство США за отказ от признания российского статуса Крыма и регионов, которых вошли в состав страны по итогам осенних референдумов. Как пояснил Чегринец, нежелание Запада ставить точку в этих дискуссиях может поспособствовать переходу специальной военной операции (СВО) к новому уровню. Победу необходимо одержать прежде всего на поле боя, считает Чегринец.

Ранее генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что ВСУ пойдут в наступление на Крым через два месяца после передачи западных танков Киеву.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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