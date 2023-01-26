Военные России вошли в Угледар, бои идут на окраинах города. Об этом сообщил в четверг утром советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
По его словам, российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои с Вооружёнными силами Украины (ВСУ).
По противнику, который пробует контратаковать, работает артиллерия ВС РФ, заявил советник Пушилина в эфире "Соловьев Live".
Ранее командир одного из отрядов, штурмующих Артёмовск (Бахмут), рассказал, что передовые группы военных РФ уже вошли в город и взяли первые дома.
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