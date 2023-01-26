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Советник Пушилина: российские силы вошли в Угледар и ведут бои на окраинах города

Силовые структуры

Военные России вошли в Угледар, бои идут на окраинах города. Об этом сообщил в четверг утром советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои с Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

По противнику, который пробует контратаковать, работает артиллерия ВС РФ, заявил советник Пушилина в эфире "Соловьев Live".

Ранее командир одного из отрядов, штурмующих Артёмовск (Бахмут), рассказал, что передовые группы военных РФ уже вошли в город и взяли первые дома.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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