Советник Пушилина: российские силы вошли в Угледар и ведут бои на окраинах города

Военные России вошли в Угледар, бои идут на окраинах города. Об этом сообщил в четверг утром советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои с Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

По противнику, который пробует контратаковать, работает артиллерия ВС РФ, заявил советник Пушилина в эфире "Соловьев Live".

Ранее командир одного из отрядов, штурмующих Артёмовск (Бахмут), рассказал, что передовые группы военных РФ уже вошли в город и взяли первые дома.