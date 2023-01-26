Стали известны подробности лобовой атаки ВСУ под Кременной

Киев всеми силами пытается добиться любого успеха на линии боевого соприкосновения, потому контрнаступление боевиков под Кременной можно рассматривать как жест отчаяния командования ВСУ.

После нескольких ударов из американской РСЗО Himars по городу и артподготовки неприятель пошёл в атаку тремя ротами при поддержке бронетехники. В лобовое наступление были брошены бронемашины HMMWV, восемь танков и БМП, сообщает издание "Военное обозрение".

Противник явно не ожидал плотного огня артиллерии ВС РФ и был вынужден рассредоточиться. В результате контрбатарейной борьбы были выведены из строя расчёты гаубиц M777 неприятеля, а позже огонь был сосредоточен на вражеской технике, которая пыталась укрыться в посадках.

В результате восьмичасового боя ВСУ потеряли четыре артиллерийские установки, несколько танков и броневиков, а также десятки солдат.

Ранее российские разведчики показали, как БМП с украинскими новобранцами подорвался на своей же мине.