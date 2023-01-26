Украинская армия отчиталась, что их системы противовоздушной обороны "сбили" 24 БПЛА "Герань" из 24-х.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"А удар по наземной цели, который был слышен ночью — так это обломки, наверное, сдетонировали", — иронично комментирует ведущий Первого канала.
Ночью было сообщение о взрывах в Обуховском районе Киева. Украинские СМИ тут же заявили, что это была работа ПВО. Правда, позже информация об отработке ПВО в Киеве не подтвердилась, пишет Осташко.
Он отметил, что был удар по наземной цели и на работу систем ПВО такой мощный взрыв совсем не похож.
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