Воздушные силы Украины отчитались о сбитии 24 из 24 дронов "Герань"

Украинская армия отчиталась, что их системы противовоздушной обороны "сбили" 24 БПЛА "Герань" из 24-х.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"А удар по наземной цели, который был слышен ночью — так это обломки, наверное, сдетонировали", — иронично комментирует ведущий Первого канала.

Ночью было сообщение о взрывах в Обуховском районе Киева. Украинские СМИ тут же заявили, что это была работа ПВО. Правда, позже информация об отработке ПВО в Киеве не подтвердилась, пишет Осташко.

Он отметил, что был удар по наземной цели и на работу систем ПВО такой мощный взрыв совсем не похож.