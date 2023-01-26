Для наступления на Киев армии России следует освободить Херсонскую область и Донбасс. Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, русской армии предстоит пройти ещё очень много.
"Чтобы выйти к тем позициям (Киев и так далее), нужно освободить Херсонскую область, выбить ВСУ из некоторых населённых пунктов Луганской области", — сказал эксперт в беседе с URA.RU.
Дандыкин подчеркнул, что российским войскам нужно сначала освободить Донбасс, поскольку основные боевые действия происходят именно там.
"Начиная на дуге от Угледара, Марьинки, потом, естественно, Авдеевка, Артёмовск до Северска и дальше туда, где Славянск, где всё начиналось. Где начиналось движение Новороссии и движение против бандеровского режима", — отметил капитан первого ранга.
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