Дандыкин заявил, что для наступления ВС РФ на Киев нужно освободить Донбасс

Для наступления на Киев армии России следует освободить Херсонскую область и Донбасс. Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, русской армии предстоит пройти ещё очень много.

"Чтобы выйти к тем позициям (Киев и так далее), нужно освободить Херсонскую область, выбить ВСУ из некоторых населённых пунктов Луганской области", — сказал эксперт в беседе с URA.RU.

Дандыкин подчеркнул, что российским войскам нужно сначала освободить Донбасс, поскольку основные боевые действия происходят именно там.

"Начиная на дуге от Угледара, Марьинки, потом, естественно, Авдеевка, Артёмовск до Северска и дальше туда, где Славянск, где всё начиналось. Где начиналось движение Новороссии и движение против бандеровского режима", — отметил капитан первого ранга.