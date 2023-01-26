Главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный и руководитель объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли обсудили шаги для скорейшего принятия новой техники НАТО на вооружение украинской армии.
По словам Залужного, Киев регулярно контактирует с Вашингтоном по вопросам оказания военной помощи. Он также добавил, что во время телефонного разговора с Милли поблагодарил руководство США за продолжение поддержки украинских войск.
"Обсудили взаимные шаги для скорейшего принятия новых образцов техники на вооружение", — отметил главком ВСУ в своих соцсетях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом призвал Запад поставить Киеву самолёты и дальнобойные ракеты Североатлантического альянса.
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